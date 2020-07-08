В Нижнем Новгороде 8 июля будет жарко и без осадков

8 Июль 2020 2020-07-08T08:51:38+03:00

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Сейчас, во вторник 7 июля, в Нижнем Новгороде 28 градусов. Небо ясное, без малейшего намека на облачко.

В течение дня температура воздуха поднимется до 34 градусов тепла, гроза вероятна только после 18.00. ночь прохлады тоже не принесет – столбики термометров не опустятся ниже 23 градусов.

Ветер южный и юго-восточный, и немного спасает от зноя – 3-6 метров в секунду. После полудня ветер может усилится, вероятны порывы до 11-14 метров в секунду. Атмосферное давление стабильное – 748 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность – 34-45%.

Сегодня, по прогнозам синоптиков, последний настолько знойный день на этой неделе. Завтра немного посвежеет – до +27 градусов днем и 15 градусов ночью. Кроме того, синоптики прогнозируют облачную погоду и дождь.

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ИСТОЧНИК KP.RU