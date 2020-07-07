Площадка для выгула и дрессировки собак появится в Щербинках
Специализированная площадка для выгула и дрессировки собак появится в микрорайоне «Щербинки-2» в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». Территория площадки составит около 300 квадратных метров: одна часть будет отведена для выгула, а другая для дрессуры собак. Там будет установлено несколько элементов: барьер, дорожка пеньков, кольцо и другие.
Кроме того, на территории микрорайона появится также воркаут-площадка с турниками, гимнастическими кольцами, брусьями, шведской стенкой, скамейкой для пресса, рукоходом, баскетбольной башней и теннисным столом. А в зоне тихого отдыха появятся шахматные столы и скамейки-перголы.
Напомним, в этом году по программе ФКГС в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» в Нижнем Новгороде планируется благоустроить 32 общественных пространства – вдвое больше, чем в прошлом году.
ИСТОЧНИК KP.RU