2020-07-07T21:27:26+03:00
Общество

Площадка для выгула и дрессировки собак появится в Щербинках

Кроме того, там оборудуют площадки для воркаута и тихого отдыха
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Специализированная площадка для выгула и дрессировки собак появится в микрорайоне «Щербинки-2» в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». Территория площадки составит около 300 квадратных метров: одна часть будет отведена для выгула, а другая для дрессуры собак. Там будет установлено несколько элементов: барьер, дорожка пеньков, кольцо и другие.

Кроме того, на территории микрорайона появится также воркаут-площадка с турниками, гимнастическими кольцами, брусьями, шведской стенкой, скамейкой для пресса, рукоходом, баскетбольной башней и теннисным столом. А в зоне тихого отдыха появятся шахматные столы и скамейки-перголы.

Напомним, в этом году по программе ФКГС в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» в Нижнем Новгороде планируется благоустроить 32 общественных пространства – вдвое больше, чем в прошлом году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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