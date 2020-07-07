2020-07-07T21:22:47+03:00
Происшествия

13-летний подросток утонул, купаясь в реке Ветлуге

Мальчик не справился с быстрым течением
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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13-летний мальчик утонул, купаясь в реке Ветлуге в Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Трагедия произошла в поселке Варнавино 6 июля 2020 года. Четверо подростков отправились купаться на реку без сопровождения взрослых. Из-за быстрого течения ребят понесло вниз по реке. Троим удалось выбраться на берег, а четвертый утонул.

На следующий день спасатели извлекли из воды тело погибшего мальчика. Видимых телесных повреждений криминального характера на нем не обнаружено, но для выяснения всех обстоятельств назначена судебно-медицинская экспертиза.

В настоящее время на месте происшествия продолжают работать следователи. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Следователи призывают нижегородцев не оставлять без внимания своих детей в летний период.

ИСТОЧНИК KP.RU

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