13-летний подросток утонул, купаясь в реке Ветлуге
13-летний мальчик утонул, купаясь в реке Ветлуге в Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.
Трагедия произошла в поселке Варнавино 6 июля 2020 года. Четверо подростков отправились купаться на реку без сопровождения взрослых. Из-за быстрого течения ребят понесло вниз по реке. Троим удалось выбраться на берег, а четвертый утонул.
На следующий день спасатели извлекли из воды тело погибшего мальчика. Видимых телесных повреждений криминального характера на нем не обнаружено, но для выяснения всех обстоятельств назначена судебно-медицинская экспертиза.
В настоящее время на месте происшествия продолжают работать следователи. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Следователи призывают нижегородцев не оставлять без внимания своих детей в летний период.
ИСТОЧНИК KP.RU