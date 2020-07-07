Более 4,5 тысячи квадратных метров дороги отремонтируют на проспекте Ленина
Более 4,5 тысячи квадратных метров дорожного полотна отремонтируют на проспекте Ленина на участке от дома №42 до дома №46. Работы проводятся в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», сообщает пресс-служба городской администрации.
Сейчас подрядчик уже приступил к демонтажу старого дорожного бортового камня и установке нового. В дальнейшем на проезжей части будут также установлены люки колодцев и дождеприемные решетки и нанесена дорожная разметка. Кроме того, предусмотрен ремонт 143 квадратных метров тротуара.
Напомним, в прошлом году в рамках нацпроекта в Ленинском районе были отремонтированы пять дорог: на улицах Снежной, Дачной, Космонавта Комарова, Аксакова и Июльских дней. А всего в этом году в Нижнем Новгороде планируется отремонтировать около 380 тысяч квадратных метров дорожного полотна.
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ИСТОЧНИК KP.RU