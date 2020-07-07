Первые троллейбусы, переданные из Москвы, прибыли в Нижний Новгород

7 Июль 2020 2020-07-07T15:25:06+03:00

Изменить размер текста: A A

Четыре безвозмездно переданных из Москвы троллейбуса прибыли в Нижний Новгород. Об этом сообщает управление по связям со СМИ со ссылкой на МП «Нижегородэлектротранс» (МП «НЭТ»).

Как сообщил главный инженер троллейбусного депо №1 МП «Нижегороэлектротранс» Михаил Астафьев, в ближайшее время на предприятие поступит 30 троллейбусов ВМЗ-5298-01, БКМ-321 и Тролза-5265, выпущенные в 2008-2011 годах. Все машины выпущены в период с 2008 по 2011 год. «Техника на ходу, в хорошем состоянии, более экономична и удобна», - подчеркнул Михаил Астафьев. На предприятии также подчеркнули, что Москва готовит документы для безвозмездной передачи Нижнему Новгороду еще 40 троллейбусов.

По словам и.о. генерального директора муниципального предприятия, новые троллейбусы распределят между всеми депо поровну.

Напомним, ранее из Москвы в Нижний Новгород было передано 11 трамвайных вагонов. Это случилось в 2018 году. В этом году, по словам Шекунова, из столицы в областной центр поступит еще 10 трамваев.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или на почту kpnn@phkp.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU