2020-07-07T14:49:53+03:00
Общество

Более 270 тысяч жителей Нижегородской области приняли участие в выборе территорий для благоустройства

В Нижегородской области подведены итоги рейтингового голосования
Елена ЛАЗАРЕВА
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В голосовании по выбору общественных пространств для благоустройства приняли участие более 270 тысяч жителей Нижегородской области. Выбранные территории будут благоустроены в следующем, 2021 году, в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Об этом сообщает пресс-служба губернатора и областного правительства.

Как отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, в этом году голосование было проведено раньше, что позволит приступить к работам раньше. Так, уже к декабрю планируется обсудить с жителями концепцию благоустройства, а в 2021 году приступить к выполнению работ с момента установления подходящей погоды.

Напомним, рейтинговое голосование проходило с 23 июня по 6 июля 2020 года в 18 муниципальных образованиях региона с численностью населения свыше 20 000 человек. Голосование проходило дистанционно, на портале golosza.ru, а также на избирательных участках 1 июля. Большинство голосующих выбрали очную форму волеизъявления.

«Мнения людей являются определяющими в вопросах благоустройства. Практика показала, что в тех районах, где жители активно принимали участие в голосовании, а затем – и в обсуждении, в формировании проекта благоустройства, места отдыха получались максимально комфортными и теперь пользуются большой популярностью», - добавил Глеб Никитин.

Наиболее активно проявили себя в голосовании Лысково, Заволжье и Павлово, а также Сормовский и Советский районы Нижнего Новгорода.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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