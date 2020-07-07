2020-07-07T13:15:08+03:00
Общество

Нижегородские многодетные семьи смогут получить жилищный сертификат

Сумма выплаты составит 470 тысяч рублей
Елена ЛАЗАРЕВА
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Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин утвердил порядок подачи заявления на предоставление жилищного сертификата многодетным семьям. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и областного правительства.

Как сообщает источник, теперь многодетные семьи вместо получения земельного участка под жилищное строительство могут получить сертификат на улучшение жилищных условий. Номинал сертификата – 470 тысяч рублей. Он выдается единовременно и один раз, и не может быть использован в других целях, например, для ремонта существующего жилья.

«Рассчитываю, что эта мера поддержки станет весомым подспорьем для нижегородцев. Использовать уже полученный сертификат нижегородцы могут в любое удобное время, никаких ограничительных сроков нет», - отметил Глеб Никитин.

Для получения сертификаты все члены семьи должны иметь гражданство Российской Федерации. Родители или хотя бы один из них должен быть прописан в Нижегородской области не менее пяти лет до дня подачи заявления на сертификат.

«Все заявки можно подать дистанционно», - подчеркнул Глеб Никитин. Подробная информация на сайте нижегородского Минимущества и по телефону 8-831-435-65-08.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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