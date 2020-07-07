2020-07-07T12:41:24+03:00
Общество

МЧС предупреждает о сильной жаре в Нижегородской области

Повышается опасность возникновения пожаров, сбоев в работе железнодорожного транспорта и отключения электроэнергии из-за перегрева подстанций
Елена ЛАЗАРЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

По данным ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС», 7 и 8 июля в большинстве районов Нижегородской области температура воздуха поднимется до 31, а местами и до 36 градусов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как сообщают специалисты, повышается опасность возникновения ЧС – пожаров. Возникает вероятность распространения огня на населенные пункты, ЛЭП и линии связи. Также увеличивается вероятность отключения электричества из-за перегрева трансформаторных подстанций, а из-за деформации рельс железной дороги – сбои в работе ж/д транспорта.

Эксперты Главного управления МЧС России по Нижегородской области советуют соблюдать ряд мер безопасности:

- носить светлую одежду, которая хорошо пропускает воздух;

- не оставлять детей и животных в автомобилях, по максимуму сократить пребывание детей на отрытом солнце;

- по возможности, переносить время экскурсий на утро и вечер;

- не нарушайте запрет на посещение лесов;

- не жгите мусор на садовых и дачных участках.

Особенно аккуратными стоит быть в лесах – не кидать горящие спички, окурки, не оставлять мусор, особенно стекло и промасленные тряпки, пропитанные горючими смесями.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или на почту kpnn@phkp.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Коронавирус в Нижнем Новгороде по районам, последние новости на 7 июля 2020 года: В трех районах города не выявлено новых случаев заболевания
Нижегородские многодетные семьи смогут получить жилищный сертификат
МЧС предупреждает о сильной жаре в Нижегородской области
Трое нижегородцев за сутки скончались от коронавируса
Нижегородские таможенники возбудили уголовное дело из-за вывоза леса в Китай
За сутки из больниц выписали 340 нижегородцев, переболевших коронавирусом
Личный прием в службу приставов возобновили
Ремонт подъезда к двум селам завершили в Лукояновском районе
ЛУКОЙЛ начал выпуск новых марок дорожных битумов
В Нижнем Новгороде сегодня, 7 июля, вновь будет жарко и без осадков
Проект Нижегородского гидроузла не получил одобрения Главгосэкспертизы
Артисты цирка Гии Эрадзе застряли в Нижнем Новгороде