МЧС предупреждает о сильной жаре в Нижегородской области

7 Июль 2020 2020-07-07T12:41:24+03:00

Повышается опасность возникновения пожаров, сбоев в работе железнодорожного транспорта и отключения электроэнергии из-за перегрева подстанций

Изменить размер текста: A A

По данным ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС», 7 и 8 июля в большинстве районов Нижегородской области температура воздуха поднимется до 31, а местами и до 36 градусов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как сообщают специалисты, повышается опасность возникновения ЧС – пожаров. Возникает вероятность распространения огня на населенные пункты, ЛЭП и линии связи. Также увеличивается вероятность отключения электричества из-за перегрева трансформаторных подстанций, а из-за деформации рельс железной дороги – сбои в работе ж/д транспорта.

Эксперты Главного управления МЧС России по Нижегородской области советуют соблюдать ряд мер безопасности:

- носить светлую одежду, которая хорошо пропускает воздух;

- не оставлять детей и животных в автомобилях, по максимуму сократить пребывание детей на отрытом солнце;

- по возможности, переносить время экскурсий на утро и вечер;

- не нарушайте запрет на посещение лесов;

- не жгите мусор на садовых и дачных участках.

Особенно аккуратными стоит быть в лесах – не кидать горящие спички, окурки, не оставлять мусор, особенно стекло и промасленные тряпки, пропитанные горючими смесями.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или на почту kpnn@phkp.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU