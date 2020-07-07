Нижегородские таможенники возбудили уголовное дело из-за вывоза леса в Китай
Сотрудники нижегородской таможни возбудили уголовное дело в отношении 28-летнего жителя Кировской области. Об этом сообщает Пресс-служба Приволжского таможенного управления.
Кировчанин – генеральный директор коммерческой фирмы – уклонялся от уплаты таможенных платежей. Уголовное дело было возбуждено по ст. 194 УК РФ.
Как сообщает источник, фирма вывозила лесоматериалы за границу РФ более двух лет. По шести контрактам с китайскими заказчиками кировчане вывезли березы на общую стоимость более 51 миллиона рублей. Эту же сумму и указали в таможенной декларации.
На самом деле, суммы были гораздо больше за счет того, что предприниматель не указывал дополнительные начисления, например, по договорам транспортно-экспедиционных услуг. В итоге сумма неуплаченных таможенных платежей превысила 4,6 миллиона рублей.
По данным Приволжского таможенного управления, недостоверное декларирование – это основное нарушение, которое выявляют сотрудники при проверке экспорта лесоматериалов. Чаще всего предприниматели занижают стоимость товара, их объем, либо указывают в декларации ценные деревья как обычные.
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ИСТОЧНИК KP.RU