Нижегородские таможенники возбудили уголовное дело из-за вывоза леса в Китай

7 Июль 2020 2020-07-07T11:59:29+03:00

Предприниматель не доплатил более 4,6 миллионов рублей таможенных платежей

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Сотрудники нижегородской таможни возбудили уголовное дело в отношении 28-летнего жителя Кировской области. Об этом сообщает Пресс-служба Приволжского таможенного управления.

Кировчанин – генеральный директор коммерческой фирмы – уклонялся от уплаты таможенных платежей. Уголовное дело было возбуждено по ст. 194 УК РФ.

Как сообщает источник, фирма вывозила лесоматериалы за границу РФ более двух лет. По шести контрактам с китайскими заказчиками кировчане вывезли березы на общую стоимость более 51 миллиона рублей. Эту же сумму и указали в таможенной декларации.

На самом деле, суммы были гораздо больше за счет того, что предприниматель не указывал дополнительные начисления, например, по договорам транспортно-экспедиционных услуг. В итоге сумма неуплаченных таможенных платежей превысила 4,6 миллиона рублей.

По данным Приволжского таможенного управления, недостоверное декларирование – это основное нарушение, которое выявляют сотрудники при проверке экспорта лесоматериалов. Чаще всего предприниматели занижают стоимость товара, их объем, либо указывают в декларации ценные деревья как обычные.

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ИСТОЧНИК KP.RU