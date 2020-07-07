Ремонт подъезда к двум селам завершили в Лукояновском районе

7 Июль 2020 2020-07-07T10:30:06+03:00

В нормативное состояние трассу привели в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»

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Подъезд к селам Салдаманов Майдан и Мессинговка отремонтировали в Лукояновском районе Нижегородской области. Ремонт проводился в рамках проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», сообщает пресс-служба областного правительства. Протяженность участка - более 3,5 км.

По словам губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, данная дорога соединяет семь сел с трассой Нижний Новгород – Саратов. На данном участке ходит в том числе и общественный транспорт. «Ремонт повысит безопасность движения, но прежде всего даст толчок к развитию расположенных поблизости населенных пунктов», - подчеркнул глава региона.

В рамках ремонта на участке автомобильной дороги ямы засыпали щебнем, установили выравнивающий слой, и подсыпали обочины грунтом, планируется также нанесение разметки. На ремонт дороги было выделено свыше 15 миллионов рублей.

Всего в Лукояновском районе в рамках национального проекта в этом году планируется отремонтировать 6 участков дорог общей протяженностью 22 км.

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ИСТОЧНИК KP.RU