2020-07-07T09:07:54+03:00
Общество

В Нижнем Новгороде сегодня, 7 июля, вновь будет жарко и без осадков

От изнуряющей жары не спасет даже легкий ветерок
Елена ЛАЗАРЕВА
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Сейчас, во вторник 7 июля, в Нижнем Новгороде 28 градусов, которые ощущаются как +31 градус. Небо ясное, солнце палит во всю силу.

В течение дня температура воздуха поднимется до 32 градусов тепла, осадков синоптики не прогнозируют ни днем, ни ночью. Желанная прохлада не придет и ночью - столбики термометров не опустятся ниже +22 градусов.

Ветер южный и юго-восточный, 2-3 метра в секунду. Во второй половине дня вероятны порывы до 7-9 метров в секунду. Атмосферное давление немного упадет – с 750 до 748 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность – 43-62%.

По прогнозам синоптиков, палящий зной сохранится еще и завтра, днем воздух прогреется до 33 градусов тепла. Но в ночь с 8 на 9 июля вероятен небольшой дождь. А уже в четверг в регион придут дожди и грозы, и температура днем не поднимется выше 22-23 градусов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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