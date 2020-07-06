Проект Нижегородского гидроузла не получил одобрения Главгосэкспертизы

6 Июль 2020 2020-07-06T21:00:31+03:00

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Проект строительства Нижегородского гидроузла получил отрицательное заключение Главгосэкспертизы. Об этом сообщил глава Росморречфлота Александр Пошивай.

По его словам, проект получил отрицательное заключение, и на данный момент взята пауза на устранение замечаний, которые эксперты предъявили проекту. Следовательно, ранее намеченный срок реализации проекта – 2024 год – уже вряд ли удастся выдержать. Все возникающие вопросы будут решаться в рабочем порядке, подчеркнул Александр Пошивай и добавил, что стоимость проекта вероятнее всего будет увеличена.

Напомним, Нижегородский низконапорный гидроузел должен решить проблемы с обмелением Волги и обеспечить судоходство между Нижним Новгородом и Городцом. После реализации проекта в полном объеме должно восстановиться судоходство между Балтийским, Белым, Каспийским, Азовским и Черным морями.

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ИСТОЧНИК KP.RU