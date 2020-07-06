До 12 июля в Нижнем Новгороде будет работать мультимедийная выставка «Горький – город трудовой доблести»

6 Июль 2020 2020-07-06T21:02:39+03:00

Нижегородцы и гости города могут посетить мультимедийную выставку до 12 июля. Фото предоставлено пресс-службой областного правительства

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До 12 июля в Дмитриевской башне Нижегородского кремля проходит мультимедийная выставка «Горький – город трудовой доблести». Экспозиция рассказывает о жизни жителей Горького в годы Великой Отечественной войны. Выставка организована по инициативе правительства Нижегородской области, при поддержке департамента культуры Москвы и Нижегородского государственного историко-архитектурного музея-заповедника (НГИАМЗ).

По словам губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, под сводом главного входа Нижегородского кремля разместились проекции редких снимков горьковчан в годы войны и архивные документы военных лет. Тексты, которые сопровождают визуальную часть выставки, погружают зрителя в события военных лет.

«Выставка приурочена к историческому событию для всего региона – присвоению Нижнему Новгороду звания «Город трудовой доблести». Это дань памяти и уважения тем, кто в годы войны трудился на горьковских заводах, в селах, в эвакуационных госпиталях. Нижегородцы и гости города могут посетить мультимедийную выставку до 12 июля», – отметил Глеб Никитин.

Напомним, 2 июля 2020 года в ходе заседания организационного комитета «Победа» 20 городам страны, в числе которых был и Нижний Новгород, присвоено почетное звание «Город трудовой доблести».

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ИСТОЧНИК KP.RU