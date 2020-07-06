2020-07-06T21:02:39+03:00
Общество

До 12 июля в Нижнем Новгороде будет работать мультимедийная выставка «Горький – город трудовой доблести»

Выставка создана при поддержке департамента культуры Москвы и НГИАМЗ
Елена ЛАЗАРЕВА
Поделиться:
Нижегородцы и гости города могут посетить мультимедийную выставку до 12 июля. Фото предоставлено пресс-службой областного правительстваНижегородцы и гости города могут посетить мультимедийную выставку до 12 июля. Фото предоставлено пресс-службой областного правительства
Изменить размер текста:

До 12 июля в Дмитриевской башне Нижегородского кремля проходит мультимедийная выставка «Горький – город трудовой доблести». Экспозиция рассказывает о жизни жителей Горького в годы Великой Отечественной войны. Выставка организована по инициативе правительства Нижегородской области, при поддержке департамента культуры Москвы и Нижегородского государственного историко-архитектурного музея-заповедника (НГИАМЗ).

По словам губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, под сводом главного входа Нижегородского кремля разместились проекции редких снимков горьковчан в годы войны и архивные документы военных лет. Тексты, которые сопровождают визуальную часть выставки, погружают зрителя в события военных лет.

«Выставка приурочена к историческому событию для всего региона – присвоению Нижнему Новгороду звания «Город трудовой доблести». Это дань памяти и уважения тем, кто в годы войны трудился на горьковских заводах, в селах, в эвакуационных госпиталях. Нижегородцы и гости города могут посетить мультимедийную выставку до 12 июля», – отметил Глеб Никитин.

Напомним, 2 июля 2020 года в ходе заседания организационного комитета «Победа» 20 городам страны, в числе которых был и Нижний Новгород, присвоено почетное звание «Город трудовой доблести».

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или на почту kpnn@phkp.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Проект Нижегородского гидроузла не получил одобрения Главгосэкспертизы
Артисты цирка Гии Эрадзе застряли в Нижнем Новгороде
Глава администрации Дзержинска Иван Носков прокомментировал взрыв газа в промзоне города
До 12 июля в Нижнем Новгороде будет работать мультимедийная выставка «Горький – город трудовой доблести»
ФК «Тамбов» встретится с принципиальным соперником на нижегородском стадионе
Игорь Тюрин: «Обновленная Конституция придаст импульс экономическому развитию страны и повышению благосостояния граждан»
Заявку на консультацию в Нижегородском онкодиспансере можно подать на портале госуслуг
В Ленинском районе Нижнего Новгорода снесли аварийный дом на улице Кутузова
Стало известно, когда запустят все поезда "Стриж" Москва - Нижний Новгород
100 тысяч квадратных метров дорожной разметки уже нанесено на улицах Нижнего Новгорода
Пьяный 33-летний мужчина утонул в озере на Щелоковском хуторе в минувшие выходные
Ольга Щетинина: «Высокая явка на голосовании подтвердила большую степень ответственности нижегородцев за будущее страны»
Нижний Новгород снова признан самым безопасным городом России
В Нижегородской области завершается голосование по выбору общественных пространств для благоустройства в 2021 году
Экстренное предупреждение от МЧС: На Нижний Новгород надвигается аномальная жара
«Яблоко» и «Новые люди» определились с кандидатами в думу Нижнего Новгорода
От коронавируса вылечились уже более 12,3 тысячи жителей Нижегородской области
Пятеро пациентов с COVID-19 cкончались в нижегородских больницах за минувшие сутки
Более 30 дежурных групп в нижегородских детсадах закрыты на карантин из-за коронавируса
Прокуратура помогла семье получить трехкомнатную квартиру в центре Нижнего Новгорода
Нижегородская детская школа искусств №1 получила более семи миллионов рублей на новые инструменты
Глеб Никитин: «Рост тарифов на коммунальные услуги в Нижегородской области будет одним из самых низких в стране»