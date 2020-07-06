2020-07-06T18:26:24+03:00
Общество

Игорь Тюрин: «Обновленная Конституция придаст импульс экономическому развитию страны и повышению благосостояния граждан»

Электронное голосование нужно тиражировать на выборы всех форм и уровней
Инна БЕЛОВА
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Председатель комитета Законодательного Собрания Нижегородской области по агропромышленному комплексу Игорь Тюрин считает, что итоги Общероссийского голосования по одобрению внесения изменений в Конституцию РФ показали высокий уровень гражданской сознательности населения всей страны и нижегородцев, в частности.

- Считаю, что эксперимент по проведению электронного голосования, в котором участвовала Нижегородская область, удался. Этот опыт нужно тиражировать на выборы всех форм и уровней. Отрадно отметить и отсутствие нарушений в ходе голосования.

После утверждения поправок в Основной закон будет продолжена большая кропотливая работа по внесению соответствующих изменений в действующие федеральные и региональные нормативно-правовые акты. Это масштабная совместная работа органов законодательной и исполнительной властей всех уровней. Кроме того, уверен, что обновленная Конституция придаст дополнительный импульс к созданию новых государственных программ, направленных на экономическое развитие страны и повышение благосостояния граждан.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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