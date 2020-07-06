Заявку на консультацию в Нижегородском онкодиспансере можно подать на портале госуслуг

6 Июль 2020 2020-07-06T16:28:03+03:00

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Заявку на консультацию специалиста в Нижегородском областном онкологическом диспансере теперь можно подать через портал «Госуслуги». Об этом сообщает пресс-служба губернатора и областного правительства.

По словам заместителя главного врача по амбулаторно-поликлинической помощи областного онкологического диспансера Натальи Белоглазовой, житель области может обратиться в онкоцентр, если подозревает у себя наличие онкозаболевания, и по каким-то причинам ему не удается попасть в профильное медучреждение по месту проживания.

«Оставить заявку теперь можно через портал госуслуг. Наш консультант перезвонит вам и, при необходимости, запишет на прием в онкодиспансер», - подчеркнула она.

Инструкцию по записи в консультационный центр нижегородцы можно найти здесь.

Напомним, федеральный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями» - одно из главных направлений национального проекта «Здравоохранение». К 2024 году должна снизиться смертность, а количество выявленных на ранних сроках злокачественных новообразований – увеличиться.

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ИСТОЧНИК KP.RU