2020-07-06T15:50:47+03:00
Общество

В Ленинском районе Нижнего Новгорода снесли аварийный дом на улице Кутузова

За год в районе было снесено три «аварийки»
Елена ЛАЗАРЕВА
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8-ми квартирный деревянный дом №2 по улице Кутузова был снесен, а территория приведена в порядок. Об этом сообщает управление по связям со СМИ администрации Нижнего Новгорода.

Как сообщил глава администрации Ленинского района Алексей Глазов, здание было признано аварийным еще в мае 2019 года. «Дом 1937 года постройки включили в перечень объектов для ликвидации», - сообщил он, и подчеркнул, что все жители, как собственники, так и единственный в доме наниматель, были расселены. Сносом здания занималась компания ООО «Заречье-Строй».

По информации источника, та же фирма в конце прошлой недели приступила к сносу 8-ми квартирного дома №8 на улице Матросской. Этот дом постановлением городской администрации был признан аварийным еще в 2012 году, а по решению суда – ровно год назад, в июле прошлого года.

Напомним, с начала года в Ленинском районе были снесены еще два аварийных дома - № 32 на улице Героя Самочкина и № 7 по улице Новикова-Прибоя.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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