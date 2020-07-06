2020-07-06T14:09:02+03:00
Общество

100 тысяч квадратных метров дорожной разметки уже нанесено на улицах Нижнего Новгорода

До начала нового учебного года дорожная разметка будет обновлена у 24 школ и дошкольных учреждений
Елена ЛАЗАРЕВА
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100 тысяч кв. м дорожной разметки уже нанесено на улицах Нижнего Новгорода в этом году. Об этом сообщает управление по связям со СМИ со ссылкой на первого заместителя главы города Дмитрия Сивохина. Сегодня комиссия проверяла, как работает новая разметочная машина на улице Ларина в Приокском районе.

По словам Дмитрия Сивохина, муниципальное предприятие приобрело вторую машину для нанесения разметки. Новая техника может наносить как краску, так и термопластик. В основном, работы проводятся ночью, чтобы не создавать помех дорожному движению. По словам специалиста МП «Ремонт и эксплуатация дорог Автозаводского района» (МП «РЭД») Сергея Новикова, термопластик обладает уникальными износостойкими свойствами, метеоустойчив. Кроме того, в состав смеси входят светоотражающие элементы, благодаря которым разметка лучше видна в темноте.

Термопластиковая разметка будет нанесена почти на сорока улицах областного центра, в том числе на 26 улицах в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Дмитрий Сивохин добавил, что до начала нового учебного года дорожная разметка будет обновлена преимущественно в термопластике у 24 школ и дошкольных учреждений. Работы начнутся в конце июля.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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