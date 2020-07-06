2020-07-06T13:07:28+03:00
Происшествия

Пьяный 33-летний мужчина утонул в озере на Щелоковском хуторе в минувшие выходные

Обстоятельства случившегося сейчас выясняются
Валерия ГРОМОВА
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5 июля 2020 года из третьего озера Щелоковского хутора в Нижнем Новгороде спасателями МЧС было выловлено тело 33-летнего мужчины. Следственный комитет, прибывший на место трагедии, сразу организовал проведение проверки.

Установлено, что мужчина погиб вечером в субботу, 4 июля. Он отдыхал с друзьями на берегу и решил искупаться во время дождя – доплыл до середины озера и начал тонуть. Находившиеся рядом товарищи попытались спасти утопающего, но не успели.

- При осмотре тела погибшего следователи СК видимых телесных повреждений криминального характера не обнаружили. Назначена судебно-медицинская экспертиза, - сообщается на сайте СУ СК РФ по Нижегородской области.

Следователи уже выяснили, что в момент трагедии мужчина был пьян. Остальные обстоятельства случившегося в настоящий момент устанавливаются сотрудниками правоохранительных органов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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