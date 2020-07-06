2020-07-06T12:42:25+03:00
Политика

Ольга Щетинина: «Высокая явка на голосовании подтвердила большую степень ответственности нижегородцев за будущее страны»

И.о. председателя Законодательного собрания Нижегородской области прокомментировала голосование по изменениям в основной закон государства
Валерия ГРОМОВА
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- Такая высокая явка на голосовании по поправкам в Конституцию РФ в Нижегородской области по сравнению со средним показателем по стране подтвердила большую степень инициативности и активности граждан, а также их ответственности за будущее своей страны: и тех, кто высказался «за», и проголосовавших «против, - заявила и.о. председателя Законодательного собрания Нижегородской области, руководитель фракции «Единая Россия» Ольга Щетинина.

- Процедура голосования по поправкам в Конституцию в Нижегородской области прошла открыто, легитимно, с соблюдением всех норм безопасности. За процессом на участках для голосования следили общественные наблюдатели, средства массовой информации. Граждане имели возможность выразить свое мнение, выбрав для себя не только самый удобный способ – дистанционно, на дому или придя лично на участок, но и день для голосования. Таким образом, удалось избежать массового скопления людей на участках и выразить свое мнение большому количеству нижегородцев, где бы они ни находились, - подчеркнула Ольга Владимировна.

- Результаты Общероссийского голосования свидетельствуют в первую очередь о высочайшем доверии к президенту. Теперь нам предстоит важная задача - привести в соответствие с Конституцией все законы и нормативные акты, например, разработать федеральный закон «О молодежной политике», поскольку норма о ней закреплена в Конституции. Кроме того, мы будем анализировать и приводить в соответствие с Конституцией региональную законодательную базу. Так, в частности, индексация пособий потребует пересмотра некоторых действующих в Нижегородской области законов в этой сфере, - добавила Ольга Щетинина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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