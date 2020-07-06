В Нижегородской области завершается голосование по выбору общественных пространств для благоустройства в 2021 году

6 Июль 2020 2020-07-06T12:15:01+03:00

Решить, что обновлять в первую очередь, жители могут до 7 июля

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Более 80 тысяч жителей Нижегородской области приняли участие в голосовании по выбору общественных пространств, которые планируется благоустроить в следующем году в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

Итоги будут подведены 7 июля 2020 года. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин напомнил жителям, что у них остался один день, чтобы проголосовать. Для этого нужно зайти на сайт golosza.ru и зарегистрироваться.

- Процесс голосования занимает меньше минуты. Возможно, именно от вашего голоса будет зависеть, какой парк, сквер или улицу благоустроят в следующем году, - подчеркнул Глеб Никитин.

Кстати, рейтинговое голосование проходит в режиме онлайн с 23 июня по 6 июля в 18 городах Нижегородской области, где проживают более 20 тысяч человек. Принять участие могут все желающие нижегородцы, которые достигли 14-летнего возраста и проживают на территории города, в котором проводится голосование. Итоги будут опубликованы на сайте golosza.ru.

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ИСТОЧНИК KP.RU