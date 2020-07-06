«Яблоко» и «Новые люди» определились с кандидатами в думу Нижнего Новгорода

6 Июль 2020 2020-07-06T11:30:12+03:00

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В середине сентября 2020 года в Нижнем Новгороде пройдут выборы в местную думу. В минувшие выходные со своими кандидатами определились еще два отделения партий «Яблоко» и «Новые люди».

Так, «Яблоко» решило выдвинуть 13 человек. Ими стали: Владислав Стручалин, Михаил Шарыгин, Яков Ретин, Анатолий Матвеев, Денис Анатольев, Александр Купин, Алексей Садомовский, Наталья Резонтова, Богдан Бубнов, Сергей Ткачев, Максим Хайдуков, Олег Родин и Павел Трусов.

«Новые люди» отправят кандидатов в думу Нижнего Новгорода во всех 35 одномандатных округах. Полного списка пока нет, но известно, что от регионального отделения партии в депутаты будут баллотироваться Михаил Рубинштейн, Сергей Шульгин, Олеся Сполохова и Иван Шуминский.

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ИСТОЧНИК KP.RU