Прокуратура помогла семье получить трехкомнатную квартиру в центре Нижнего Новгорода

6 Июль 2020 2020-07-06T09:57:37+03:00

Долгое время они проживали в аварийном здании

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Нижегородская семья получила трехкомнатную квартиру на Большой Печерской благодаря вмешательству местной прокуратуры. Несколько лет ей приходилось жить в аварийном здании, подлежащем сносу. Другого жилья не было.

Как сообщается на сайте областной прокуратуры, в ходе специально проведенной проверки было установлено, что «дальнейшее проживание в жилом помещении представляла угрозу для жизнедеятельности людей, так как стены и фундамент всего дома изношены, имелись многочисленные повреждения конструктивных элементов».

Чтобы восстановить права женщины и членов ее семьи, прокурор Нижнего Новгорода направил иск в суд. Администрацию города обязали предоставить пострадавшим новое помещение по договору социального найма.

- В настоящее время семья заявительницы обеспечена трехкомнатной квартирой на улице Большая Печерская, - говорится в сообщении.

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ИСТОЧНИК KP.RU