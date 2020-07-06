2020-07-06T09:57:37+03:00
Общество

Прокуратура помогла семье получить трехкомнатную квартиру в центре Нижнего Новгорода

Долгое время они проживали в аварийном здании
Валерия ГРОМОВА
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Нижегородская семья получила трехкомнатную квартиру на Большой Печерской благодаря вмешательству местной прокуратуры. Несколько лет ей приходилось жить в аварийном здании, подлежащем сносу. Другого жилья не было.

Как сообщается на сайте областной прокуратуры, в ходе специально проведенной проверки было установлено, что «дальнейшее проживание в жилом помещении представляла угрозу для жизнедеятельности людей, так как стены и фундамент всего дома изношены, имелись многочисленные повреждения конструктивных элементов».

Чтобы восстановить права женщины и членов ее семьи, прокурор Нижнего Новгорода направил иск в суд. Администрацию города обязали предоставить пострадавшим новое помещение по договору социального найма.

- В настоящее время семья заявительницы обеспечена трехкомнатной квартирой на улице Большая Печерская, - говорится в сообщении.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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