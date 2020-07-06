Нижегородская детская школа искусств №1 получила более семи миллионов рублей на новые инструменты

6 Июль 2020 2020-07-06T09:48:17+03:00

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Детская школа искусств №1 Нижнего Новгорода приобрела новое музыкальное и учебное оборудование на сумму более семи миллионов рублей. Деньги были выделены из федерального, регионального и местного бюджетов в рамках федеральной программы «Цифровая культура» национального проекта «Культура».

Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, в учреждение уже поступили пять новых скрипок, саксофон, хоровые подставки, виолончель и учебно-методическая литература. До конца месяца еще доставят рояли «Bechstein» и «Hoffmann».

- Нашей давней мечтой было обновить парк роялей, которые покупались еще в советское время. Благодаря национальному проекту «Культура» наша мечта сбылась. Уникальность школы также в том, что у нас есть собственный симфонический оркестр «Классика». Новые музыкальные инструменты поднимут уровень профессионализма наших учащихся и, конечно, фестивалей, - заявила директор учреждения Ирина Крупнова.

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ИСТОЧНИК KP.RU