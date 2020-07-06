Глеб Никитин: «Рост тарифов на коммунальные услуги в Нижегородской области будет одним из самых низких в стране»

6 Июль 2020 2020-07-06T09:20:13+03:00

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С 1 июля 2020 года в Нижегородской области, как и в других регионах России, были изменены тарифы на коммунальные услуги. Губернатор Глеб Никитин поручил урегулировать ситуацию – рост платы в среднем будет ниже уровня инфляции и не превысит 2,5%, сообщает пресс-служба регионального правительства.

- Рост тарифов в нашей области будет одним из самых низких в стране. А по некоторым позициям и вовсе произойдет снижение платы. Например, в Нижнем Новгороде за тепло часть жителей будет платить меньше, - подчеркнул чиновник.

Глеб Никитин отметил, что власти Нижегородской области придерживаются политики сдерживания роста тарифов.

Так, с 1 июля в регионе на 3,2% будут снижены тарифы на услуги АО «Теплоэнерго» на 3,2%. Жители, которые получают тепло от других компаний, будут платить не более 3% от прежней суммы. А для нижегородцев без центрального отопления рост не превысит 4%.

Согласно информации, в среднем тарифы на тепло изменятся не более чем на 3%, на воду – не более чем на 4%, а на свет – не более чем на 3,5%.

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ИСТОЧНИК KP.RU