2020-07-06T09:20:13+03:00
Общество

Глеб Никитин: «Рост тарифов на коммунальные услуги в Нижегородской области будет одним из самых низких в стране»

Изменение тарифов на коммунальные услуги началось 1 июля
Юлия ИСАЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

С 1 июля 2020 года в Нижегородской области, как и в других регионах России, были изменены тарифы на коммунальные услуги. Губернатор Глеб Никитин поручил урегулировать ситуацию – рост платы в среднем будет ниже уровня инфляции и не превысит 2,5%, сообщает пресс-служба регионального правительства.

- Рост тарифов в нашей области будет одним из самых низких в стране. А по некоторым позициям и вовсе произойдет снижение платы. Например, в Нижнем Новгороде за тепло часть жителей будет платить меньше, - подчеркнул чиновник.

Глеб Никитин отметил, что власти Нижегородской области придерживаются политики сдерживания роста тарифов.

Так, с 1 июля в регионе на 3,2% будут снижены тарифы на услуги АО «Теплоэнерго» на 3,2%. Жители, которые получают тепло от других компаний, будут платить не более 3% от прежней суммы. А для нижегородцев без центрального отопления рост не превысит 4%.

Согласно информации, в среднем тарифы на тепло изменятся не более чем на 3%, на воду – не более чем на 4%, а на свет – не более чем на 3,5%.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или на почту kpnn@phkp.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Стало известно, когда запустят все поезда "Стриж" Москва - Нижний Новгород
100 тысяч квадратных метров дорожной разметки уже нанесено на улицах Нижнего Новгорода
Пьяный 33-летний мужчина утонул в озере на Щелоковском хуторе в минувшие выходные
Ольга Щетинина: «Высокая явка на голосовании подтвердила большую степень ответственности нижегородцев за будущее страны»
Нижний Новгород снова признан самым безопасным городом России
В Нижегородской области завершается голосование по выбору общественных пространств для благоустройства в 2021 году
Экстренное предупреждение от МЧС: На Нижний Новгород надвигается аномальная жара
«Яблоко» и «Новые люди» определились с кандидатами в думу Нижнего Новгорода
От коронавируса вылечились уже более 12,3 тысячи жителей Нижегородской области
Пятеро пациентов с COVID-19 cкончались в нижегородских больницах за минувшие сутки
Более 30 дежурных групп в нижегородских детсадах закрыты на карантин из-за коронавируса
Прокуратура помогла семье получить трехкомнатную квартиру в центре Нижнего Новгорода
Нижегородская детская школа искусств №1 получила более семи миллионов рублей на новые инструменты
Глеб Никитин: «Рост тарифов на коммунальные услуги в Нижегородской области будет одним из самых низких в стране»