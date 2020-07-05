Нижегородцы начнут получать электронные штрафы за нарушения ПДД

5 Июль 2020 2020-07-05T20:56:41+03:00

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Штрафы за нарушения правил дорожного движения теперь будут приходить в электронном виде. Соответствующее решение было принято Центром безопасности дорожного движения. С 1 июля все уведомления будут доставляться в электронном виде с помощью портала госуслуг и сервисов «Почты России».

- Раньше все уведомления приходили в бумажном виде. Электронный формат намного удобнее для автолюбителей, - уверен министр транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области Павел Саватеев. Благодаря новому формату исключен риск потери или опоздания . А значит, водитель всегда может воспользоваться 50% скидкой при его оплате. Одновременно с этим происходит экономия и бюджетных средств.

За три дня в Нижегородской области было выписано свыше 30 тысяч штрафов. Из них полторы тысячи штрафов были выписаны в электронном виде. Впрочем, если автовладелец не зарегистрирован на сайте госуслуг, то он сможет получать уведомления в привычном бумажном виде.

ИСТОЧНИК KP.RU