Евгений Семенов: «Голосование по поправкам к Конституции превратилось во всероссийский референдум доверия Путину»

5 Июль 2020 2020-07-05T12:42:32+03:00

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По мнению руководителя НРО Фонда развития гражданского общества Евгения Семенова, убедительные итоги общероссийского голосования по поправкам к Конституции были обусловлены несколькими факторами. Один из основных среди них – это личностный фактор.

- Фигура Владимира Путина, стоявшая за этим голосованием, оказывала мощное воздействие на сознание большинства, - полагает Евгений Семенов. - Консервативное, или, как его называют эксперты Фонда развития гражданского общества, «путинское большинство» предопределило и ход, и результаты голосования. Общероссийское одобрение поправок к Конституции, которые инициировал Путин, по сути, превратилось во всероссийский референдум доверия Путину.

Второй немаловажный фактор – это то, что поправки были адресованы не только разным социальным группам, но и соответствовали системным социальным запросам и ожиданиям этих групп.

- Малозащищенные слои населения получили внушительный блок поправок, обеспечивающих социальные гарантии. Представители интеллигенции и деятели культуры - поправки, удовлетворяющие их потребностям. Патриоты-государственники получили поправки, соответствующие их ожиданиям, и так далее, - прокомментировал Евгений Семенов. - В конечном итоге, как говорят специалисты по политическому маркетингу, «точное определение запросов целевой аудитории обеспечило спрос на предложение».

И, наконец, последнее – это фактор сервильности, обеспечивающий максимально комфортное и удобное голосование для избирателей.

- Внедрение модели сервильного (обслуживающего) голосования, когда избиратель может голосовать, когда ему удобно и как ему удобно, причем на протяжении семи дней, - отметил Евгений Семенов. - Это сделало всю процедуру плебисцита комфортной и доброжелательной по отношению к избирателю. Конечно, это отразилось не только на явке, но и повлияло на результаты голосования. Все эти три фактора, соединившись, дали настолько убедительные результаты, что практически деморализовали оппозицию.

ИСТОЧНИК KP.RU