Александр Егоров: «Результаты голосования в Нижегородской области по поправкам к Конституции укрепляют позиции губернатора»

5 Июль 2020 2020-07-05T11:56:21+03:00

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Нижегородская область показала, что входит в зону устойчивой электоральной поддержки действующей власти. И это, безусловно, играет на пользу губернатору Глебу Никитину, который продемонстрировал, что он уверенно управляет вверенной ему областью в русле политики федеральной власти. Так что полученные результаты только укрепляют позиции главы региона. В этом уверен политолог, директор Центра стратегических инициатив дзержинского филиала РАНХиГС Александр Егоров.

- Говоря об итогах голосования в Нижегородской области по поправкам к Конституции, в первую очередь надо подчеркнуть достаточно высокую явку – как при очном, так и при дистанционном голосовании, - отметил Александр Егоров. - Нижегородцы проявили разумную активность по этому важному вопросу, поскольку поправки к Конституции действительно носят серьезный характер. Напомню, что они состоят из двух блоков. На первом, социальном, блоке делали акцент и президент, и средства массовой информации. Подчеркивалось, что эти изменения касаются каждого человека. Второй блок – политический, который несколько трансформирует нашу государственную систему, хотя, на мой взгляд, глобальных изменений в себе не несет. Да, есть перераспределение полномочий органов власти. Но о принципиальном изменении политической системы речи не идет.

По оценке политолога, Нижегородская область традиционно вписалась в общероссийский тренд, результаты голосования по стране в целом и по нашему региону практически совпали. Почти 80 процентов высказались за поправки к Конституции, около 20 процентов – против.

- Что касается электронного дистанционного голосования, то здесь протестных голосов было 40 процентов при 60 процентах голосов «за», - оценил Александр Егоров. - Мы видим, что Российская Федерация в целом проголосовала за поправки, хотя и с определенным разбросом по регионам – где-то больше, где-то меньше. Что касается участия в обсуждении поправок политических партий и влияния их на результаты голосования, то даже коммунисты, заявлявшие, что будут выступать против изменений, по большому счету, себя не проявили. Ни одна политическая сила в Нижегородской области не смогла четко объяснить, почему не нужно поддерживать предложенные поправки. Соответственно, люди ориентировались на мнение президента и на свои собственные представления. В итоге подавляющее большинство сочло для себя важным и выгодным отдать свой голос за поправки к Конституции.

ИСТОЧНИК KP.RU