2020-07-05T11:34:10+03:00
Общество

Наталья Назарова: «Благополучие граждан – это общенациональный приоритет на всё обозримое будущее

Депутат Госдумы прокомментировала итоги голосования по поправкам в Конституцию
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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Голосование за поправки в главный документ страны показало стремление большей части россиян не только к сохранению имеющихся социальных гарантий, но и к дальнейшему поступательному развитию национальной экономики и защите прав граждан. В этом уверена депутат Государственной Думы, член фракции «Единой России» Наталья Назарова.

- Проект Основного закона ставит перед обществом и государством четкую практическую цель: исходя из ответственности перед нынешним и будущим поколениями, обеспечить благополучие граждан. Это и есть общенациональный приоритет на всё обозримое будущее, - полагает Наталья Назарова. - Принятие поправок в Конституцию создает новую историю нашей страны и ставит задачи, позволяющие России достичь новых рубежей, несмотря на все имеющиеся неблагоприятные факторы.

Как отметила Наталья Назарова, теперь депутаты Госдумы должны будут внести изменения в действующее федеральное законодательство в соответствии с одобренными поправками в Конституцию.

- Это большая и ответственная работа, и мы приступим к ней в ближайшие дни, - подчеркнула Наталья Назарова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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