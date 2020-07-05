В Нижегородской области начался набор участников для проекта «Кадры будущего для региона»

5 Июль 2020 2020-07-05T09:44:40+03:00

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В Нижегородской области стартовал новый набор участников стратегической инициативы «Кадры будущего для региона». Данный проект реализуется с 2019 года. В прошлый раз его участниками стали свыше 300 нижегородских школьников и студентов. Об этом сообщает министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области.

- Этот проект позволяет сформировать лидерские команды, состоящие из активных амбициозных школьников и студентов, - говорится в сообщении. – Все они должны включиться в разработку и внедрение социально-экономических идей, направленных на развитие региона. Все это они делают под руководством своих наставников – представителей политической, научной и профессиональной элиты области.

Участниками проекта могут стать подростки в возрасте от 14 до 17 лет, ориентированные на развитие своих территорий. Все они проходят специализированное обучение в формате индивидуальных образовательных сессий.

Более подробную информацию о данном проекте можно получить на сайте Нижегородского научно-информационного центра: http://www.nnic.nnov.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU