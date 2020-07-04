Снова грозы: МЧС предупреждает нижегородцев о грядущем ненастье

4 Июль 2020 2020-07-04T17:43:57+03:00

Кроме того, ожидается шквалистый ветер с порывами до 18 метров в секунду

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Спасатели снова предупреждают нижегородцев о приближающемся ненастье – вечером 4 июля 2020 года в регион опять придут грозы и ливни. Об этом со ссылкой на ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС» сообщает Центр управления в кризисных ситуациях Нижегородской области.

- В ближайшие часы местами по Нижегородской области и Нижнему Новгороду ожидаются грозы и ливни, в отдельных районах град. Кроме того, будет дуть сильный западный ветер – скорость отдельных порывов будет достигать 13-18 метров в секунду, - предупреждают в ЦУКСе.

Кстати, непогода сохранится и ночью, а также днем в воскресенье, 5 июля 2020 года. К тому же весь день будет пасмурно. Зато станет немного прохладнее – до +26 градусов Цельсия днем и до +17 градусов ночью.

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ИСТОЧНИК KP.RU