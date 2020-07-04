Горячая линия по вопросам трудоустройства пройдет в Нижегородской области

4 Июль 2020 2020-07-04T16:04:58+03:00

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Управление по труду и занятости населения Нижегородской области проведет горячую телефонную линию – с 6 по 26 июля нижегородцы смогут узнать об изменениях в организации работы службы занятости населения. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

В горячей линии будут принимать участие и все региональные центры занятости населения. Специалисты также проконсультируют граждан об изменениях в законодательстве о занятости населения – в частности, об увеличении максимального пособия по безработице, предоставлении областных компенсационных выплат безработным, а также назначении максимального пособия по безработице всем, кто потерял работу после 1 марта 2020 года.

Кроме того, индивидуальным предпринимателям расскажут об увеличении минимального пособия по безработице, продлении периода выплаты пособия на три месяца и о дополнительных выплатах на несовершеннолетних детей.

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ИСТОЧНИК KP.RU