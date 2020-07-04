Рис, лук и морковь подешевели в Нижегородской области

4 Июль 2020 2020-07-04T12:08:59+03:00

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В Нижегородской области за предыдущую неделю снизились цены на рис, морковь и лук. Об этом со ссылкой на Нижегородстат сообщают в региональном министерстве экономического развития и инвестиций.

Так, средняя цена на лук снизилась на 3,8% - с 41,3 до 39,7 рубля за килограмм. Морковь подешевела на 0,6% - с 33,1 до 32,9 рубля за килограмм, а рис – на 0,4%, с 78,5 до 78,2 рубля за килограмм. Кроме того, за предыдущую неделю подешевели также сахар и свежемороженая рыба. А вот ряд сезонных продуктов, в частности, картофель, капуста и яблоки, напротив, подорожали. Увеличение цен составило до 2% до 8% за килограмм.

Напомним, ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отмечал значительную роль нижегородского УФАС в контроле за ценами на товары первой необходимости.

- Необоснованное завышение цен недопустимо, - подчеркнул Глеб Никитин.

ИСТОЧНИК KP.RU