Корпорация развития Нижегородской области подписала меморандум о намерениях с сингапурской компанией

4 Июль 2020 2020-07-04T12:02:05+03:00

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Гендиректор Корпорации развития Нижегородской области Тимур Халитов и гендиректор сингапурской компании «Сурбана Джуронг» Чун Чонг Йео подписали меморандум о намерениях. Документ предусматривает сотрудничество по разработке концепции развития территории промышленных парков и научных центров, а также закрепляет договоренности, достигнутые в рамках встречи губернатора Нижегородской области с представителями компании в конце 2019 года, сообщает пресс-служба регионального правительства.

«Сурбана Джуронг» в основном занимается строительством и развитием инфраструктуры Сингапура, а также Мьянмы – в частности, глубоководного порта. Также стоит отметить, что компания уже принимала участие в реализации проектов в России - в Псковской области, а также в Приморском и Краснодарском краях.

- Мы видим большие перспективы сотрудничества с этими партнерами на уровне нижегородского региона, - подчеркнул Тимур Халитов.

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ИСТОЧНИК KP.RU