2020-07-04T09:35:25+03:00
Происшествия

Дзержинскому подростку придется ответить перед законом за траты денег с найденной карточки

Общая сумма ущерба составила более 21 тысячи рублей
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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В городе Дзержинске Нижегородской области возбуждено уголовное дело в отношении 17-летнего подростка, подозреваемого в краже денег с банковского счета. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Согласно информации, в мае 2020 года подозреваемый гулял на улице Матросова в Дзержинске и обнаружил в кустах потерянный кем-то кошелек, где находились документы и банковские карты. Кошелек с документами он отдал своей матери, чтобы та нашла владельца, а вот карты оставил себе. Впоследствии он неоднократно покупал в магазинах товары – продукты, игрушки, рыболовные принадлежности – и оплачивал их банковскими картами, принадлежавшими потерпевшему. В общей сложности, юноша потратил более 21 тысячи рублей.

Свою вину подросток признал. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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