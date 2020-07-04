Умер начальник Нижегородского кадетского корпуса Сергей Лузин
В Нижнем Новгороде скончался начальник кадетского корпуса Сергей Лузин. Об этом «Комсомолке» сообщили в региональном министерстве образования.
Сергей Лузин посвятил служению Отечеству всю свою жизнь. В 1979 году он окончил Казанское высшее танковое училище, до 2010 года служил в Вооруженных силах РФ на командных должностях, окончил службу в воинском звании полковника. После увольнения с военной службы Сергей Лузин трудился в ДОСААФ, в администрации Балахнинского района, а также руководил Центральным музеем бронетанкового вооружения и техники РФ. Имел степень кандидата экономических наук и кандидата педагогических наук.
Министерство образования области соболезнует в связи с кончиной Сергея Лузина. «Комсомольская правда» - Нижний Новгород» также выражает соболезнования.
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