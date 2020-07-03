2020-07-03T21:05:44+03:00
Общество

Сильная жара ожидает нижегородцев 4 июля

Спасатели предупреждают об опасности повышенной температуры
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Очень сильная жара ожидает нижегородцев в субботу, 4 июля 2020 года. Об этом со ссылкой на ФБУ «Верхне-Волжское УГМС» предупреждает региональный Центр управления в кризисных ситуациях.

По данным спасателей, в первый выходной июля температура воздуха в дневные часы составит до +30…+32 градусов Цельсия. В связи с этим повышается вероятность возникновения природных пожаров, нарушений в работе железнодорожного транспорта и аварий на маломерных судах.

В воскресенье, 5 июля 2020 года, станет немного прохладнее – до +26 градусов Цельсия. Но при этом вероятны грозы и ливни. В ночные же часы температура воздуха также будет достаточно высокой – до +17…+19 градусов.

На следующей неделе нижегородцев также ожидают жара и грозы. Температура воздуха в дневные часы будет составлять +26…+33 градуса.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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