Два новых пешеходных перехода появились на Малой Ямской
Два новых нерегулируемых пешеходных перехода оборудованы в районе улицы Малой Ямской в Нижегородском районе Нижнего Новгорода. Об этом со ссылкой на МКУ «Центр организации дорожного движения» сообщает пресс-служба городской администрации.
Согласно информации, один из переходов расположен на перекрестке улицы Шевченко. Второй же будет соединять жителей ЖК «КМ Прайм» со сквером Большие овраги.
- В этих местах люди нередко перебегали дорогу, несмотря на весьма интенсивное движение. Данные меры были приняты с целью повышения безопасности дорожного движения для всех участников, - подчеркнули в МКУ ЦОДД.
Специалисты центра призывают автомобилистов быть предельно внимательными и следовать указаниям дорожных знаков.
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ИСТОЧНИК KP.RU