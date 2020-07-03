Два новых пешеходных перехода появились на Малой Ямской

3 Июль 2020 2020-07-03T19:24:23+03:00

В этих местах люди часто перебегали дорогу, несмотря на движущийся поток машин

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Два новых нерегулируемых пешеходных перехода оборудованы в районе улицы Малой Ямской в Нижегородском районе Нижнего Новгорода. Об этом со ссылкой на МКУ «Центр организации дорожного движения» сообщает пресс-служба городской администрации.

Согласно информации, один из переходов расположен на перекрестке улицы Шевченко. Второй же будет соединять жителей ЖК «КМ Прайм» со сквером Большие овраги.

- В этих местах люди нередко перебегали дорогу, несмотря на весьма интенсивное движение. Данные меры были приняты с целью повышения безопасности дорожного движения для всех участников, - подчеркнули в МКУ ЦОДД.

Специалисты центра призывают автомобилистов быть предельно внимательными и следовать указаниям дорожных знаков.

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ИСТОЧНИК KP.RU