Грозы с ливнями, градом и шквалистым ветром ожидаются в Нижегородской области

3 Июль 2020 2020-07-03T18:10:23+03:00

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В ближайшие часы местами по Нижегородской области и городу Нижнему Новгороду погода может резко испортиться – на смену яркому солнцу придут грозы с ливнями и шквалистым ветром, а также градом. Об этом со ссылкой на данные ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС» предупреждает Центр управления в кризисных ситуациях региона.

Согласно информации, непогода может сохраниться до конца вечера 3 июля 2020 года. При этом скорость отдельных порывов юго-западного ветра будет составлять до 12-17 метров в секунду.

А вот температура воздуха останется достаточно высокой – до +22…+26 градусов вечером и около +18…+19 градусов ночью.

Наступающие выходные тоже будут жаркими – до +31 градуса Цельсия в субботу и до +26 градусов в воскресенье. При этом сохраняется вероятность гроз и ливней. А вот следующая рабочая неделя обещает быть ясной.

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ИСТОЧНИК KP.RU