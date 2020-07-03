2020-07-03T18:10:23+03:00
Общество

Грозы с ливнями, градом и шквалистым ветром ожидаются в Нижегородской области

Скорость отдельных порывов ветра будет достигать 12-17 метров в секунду
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
Поделиться:
Изменить размер текста:

В ближайшие часы местами по Нижегородской области и городу Нижнему Новгороду погода может резко испортиться – на смену яркому солнцу придут грозы с ливнями и шквалистым ветром, а также градом. Об этом со ссылкой на данные ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС» предупреждает Центр управления в кризисных ситуациях региона.

Согласно информации, непогода может сохраниться до конца вечера 3 июля 2020 года. При этом скорость отдельных порывов юго-западного ветра будет составлять до 12-17 метров в секунду.

А вот температура воздуха останется достаточно высокой – до +22…+26 градусов вечером и около +18…+19 градусов ночью.

Наступающие выходные тоже будут жаркими – до +31 градуса Цельсия в субботу и до +26 градусов в воскресенье. При этом сохраняется вероятность гроз и ливней. А вот следующая рабочая неделя обещает быть ясной.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или на почту kpnn@phkp.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Сильная жара ожидает нижегородцев 4 июля
Два новых пешеходных перехода появились на Малой Ямской
Грозы с ливнями, градом и шквалистым ветром ожидаются в Нижегородской области
Названы даты открытия детских санаториев в Нижегородской области
C 6 июля в налоговые инспекции можно обратиться без предварительной записи
В Нижегородской области тракторист «скосил» рыбака
«Нижний Новгород» примет участие в регулярном сезоне Баскетбольной Лиги Чемпионов
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поздравил сотрудников ГИБДД
Коронавирус в Нижнем Новгороде по районам, последние новости на 3 июля 2020 года: В Московском районе не зафиксировано новых случаев заболевания
В Дзержинске вынесли приговор водителю, сбившему пешехода на «зебре»
Андрей Дахин: «На высокую явку избирателей повлияли и дистанционное голосование, и отношение нижегородцев к губернатору»
Число жертв коронавируса в Нижегородской области увеличилось до 254 человек
Брошенные животные получат помощь нижегородцев благодаря цифровым инструментам
Свыше 65% нижегородцев, заболевших коронавирусом, уже выздоровели
Вячеслав Никонов: «Россияне проголосовали за сильное и суверенное социальное государство»
Нижегородцам предложили выбрать место для установки стелы в честь присвоения почетного звания «Город трудовой доблести»
В Нижнем Новгороде сегодня, 3 июля, ожидается теплая и дождливая погода
Салют в честь признания Нижнего Новгорода «Городом трудовой доблести»: когда и где смотреть [видео]
Новым почетным консулом Республики Армения в Нижнем Новгороде стал Агаси Алекян
Более 130 тысяч нижегородцев проголосовали за общественные пространства
В Нижнем Новгороде прозвучали оповещения в честь присвоения городу звания «Город трудовой доблести»