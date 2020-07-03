C 6 июля в налоговые инспекции можно обратиться без предварительной записи

3 Июль 2020 2020-07-03T17:09:21+03:00

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С 6 июля в территориальные налоговые инспекции Нижегородской области можно обратиться без предварительной записи. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Налоговые инспекции будут работать по пятидневному графику:

• понедельник - четверг: 9.00 – 18.00;

• пятница: 9.00 – 16.45;

• суббота, воскресенье: выходные дни.

Посетители должны быть в масках и перчатках, и не иметь признаков простужных заболеваний.

Остаются закрытыми налоговая инспекция города Арзамаса и ТОРМ села Дивеева, где в связи со сложной эпидемиологической обстановкой прием и обслуживание налогоплательщиков пока не возобновляется.

Корреспонденцию, в том числе отчетность, можно оставить в специальных боксах, которые находятся перед входом в операционные залы. Кроме того, налоговики призывают максимально ограничить посещение налоговой и пользоваться дистанционными интерактивными сервисами.

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ИСТОЧНИК KP.RU