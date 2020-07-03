2020-07-03T16:38:27+03:00
Общество

В Нижегородской области тракторист «скосил» рыбака

От полученных травм рыбак скончался в больнице
Елена ЛАЗАРЕВА
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Следователем Шатковского МСО следственного управления Следственного комитета России по Нижегородской области возбуждено уголовное дело в отношении 57-летнего мужчины. Он подозревается в совершении преступлении, предусмотренном статьей 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Нижегородской области.

Как сообщает источник, в конце июня в дневное время подозреваемый, управляя трактором марки «МТЗ-82» с установленной на нем дисковой косилкой, ехал по обочине плотины пруда в селе Языково Шатковского района. Тракторист проявил инициативу и решил скосить траву на плотине. К несчастью, в высокой траве на плотине рыбачил 71-летний местный житель, который попал под косилку.

Тракторист сам вызвал скорую помощь, но спасти рыбака не удалось. Следователям косильщик впоследствии сообщил, что не заметил рыбака в высокой траве. В ближайшее время подозреваемому будет предъявлено обвинение. Расследование продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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