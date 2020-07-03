«Нижний Новгород» примет участие в регулярном сезоне Баскетбольной Лиги Чемпионов

3 Июль 2020 2020-07-03T16:01:37+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 3 июля, Баскетбольная ЛЧ опубликовала полный список участников регулярного сезона 2020-2021. Впервые за четыре года «Нижний Новгород» получил право начать турнир без квалификационных раундов, сообщает пресс-служба клуба.

Напрямую в регулярный сезон попали 28 команд из Бельгии, Турции, Италии, Латвии, Польши, Франции и других стран. «Нижний Новгород» - единственный представитель России в этом турнире. И точно останется единственным, так как среди тех 16 команд, которые пройдут через квалификационных раунды, российских клубов нет.

Напомним, три предыдущих года подряд «Нижний Новгород» получал приглашение только в квалификационный этап, который не мог преодолеть.

Напоминаем, что плей-офф Лиги Чемпионов 2019-2020 будет доигран в сентябре-октябре 2020 года в формате Финала Восьми. До этого «Нижний Новгород» и «Дижон» проведут решающий матч 1/8 финала.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или на почту kpnn@phkp.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU