«Нижний Новгород» примет участие в регулярном сезоне Баскетбольной Лиги Чемпионов
Сегодня, 3 июля, Баскетбольная ЛЧ опубликовала полный список участников регулярного сезона 2020-2021. Впервые за четыре года «Нижний Новгород» получил право начать турнир без квалификационных раундов, сообщает пресс-служба клуба.
Напрямую в регулярный сезон попали 28 команд из Бельгии, Турции, Италии, Латвии, Польши, Франции и других стран. «Нижний Новгород» - единственный представитель России в этом турнире. И точно останется единственным, так как среди тех 16 команд, которые пройдут через квалификационных раунды, российских клубов нет.
Напомним, три предыдущих года подряд «Нижний Новгород» получал приглашение только в квалификационный этап, который не мог преодолеть.
Напоминаем, что плей-офф Лиги Чемпионов 2019-2020 будет доигран в сентябре-октябре 2020 года в формате Финала Восьми. До этого «Нижний Новгород» и «Дижон» проведут решающий матч 1/8 финала.
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ИСТОЧНИК KP.RU