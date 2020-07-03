2020-07-03T13:05:32+03:00
Общество

В Дзержинске вынесли приговор водителю, сбившему пешехода на «зебре»

Молодая женщина скончалась от полученных травм
Елена ЛАЗАРЕВА
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Дзержинским городским судом вынесен обвинительный приговор в отношении 43 - летнего местного жителя по ч.3 ст.264 УК РФ - нарушение правил дорожного движения, повлекших смерть потерпевшего. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Напомним, в октябре прошлого года около девяти часов вечера 30-летняя женщина возвращалась домой с работы по проспекту Ленина. Водитель управлял автомобилем Renault Logan, взятым в аренду для работы в такси. Как сообщает пресс-служба, водитель, приблизившись к пешеходному переходу, идущего пешехода увидел, но своевременных возможных мер к снижению скорости не предпринял и сбил молодую женщину.

Потерпевшая получила многочисленные травмы, и впоследствии скончалась в больнице. Суд назначил дзержинцу наказание в виде 2 лет лишения свободы в колонии поселении, с лишением права управления транспортным средством на 2 года. Кроме того, с него взыскано в качестве возмещения морального вреда 970000 рублей и материального ущерба - 80000 рублей.

Приговор не вступил в законную силу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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