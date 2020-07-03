2020-07-03T12:24:04+03:00
Общество

Андрей Дахин: «На высокую явку избирателей повлияли и дистанционное голосование, и отношение нижегородцев к губернатору»

В Нижегородской области явка почти на десять процентов превышает среднюю по России
Инна БЕЛОВА
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«В Нижегородской области явка почти на десять процентов превышает среднюю по России. Во многом это достигнуто за счет организации электронного дистанционного голосования, потому что это более удобный способ волеизъявления. Немаловажным было и отношение нижегородцев к губернатору, к ситуации в регионе. Все это привело к более высокой явке, нежели в целом по стране», - заявил политолог, заведующий базовой кафедрой государственного и муниципального управления Нижегородского института управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ Андрей Дахин.

Он отметил, что в целом голосование по поправкам в Конституцию РФ прошло успешно. Средняя явка по России превысила 60%, почти 78% голосов отдано «за».

«Различия по регионам говорят о том, что учитывались реальные результаты, настроения на местах. Поэтому с формальной стороны итоги вполне удовлетворительны, я не вижу причин для серьезных претензий к организаторам мероприятия и сомнений в легитимности изменений. Однако я бы отметил, что, кроме непосредственно процедуры голосования, в процессе обновления Конституции заложен смысл: президент хотел, чтобы эти поправки были восприняты гражданами сознательно. Важно, чтобы люди поняли, что не только президент - гарант Конституции, но и каждый гражданин. Если человек следует ее ценностям, опирается на них в своей жизни, то Конституция действует», - подчеркнул Андрей Дахин.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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