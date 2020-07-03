2020-07-03T12:09:45+03:00
Общество

Брошенные животные получат помощь нижегородцев благодаря цифровым инструментам

Общественники запустили волонтерскую акцию в мобильном приложении «МЫ»
Елена ЛАЗАРЕВА
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В приложении «МЫ» запустилась акция «Помогаем братьям» в поддержку нижегородских приютов для животных. В рамках события любой желающий может привезти в приют корм или оказать иную помощь, получив за это баллы. А 30 самых активных участников приложения по итогам месяца получат годовые подписки на онлайн-сервисы с кино, музыкой и книгами.

По мнению инициатора акции Никиты Шитикова, в связи с пандемией коронавируса приюты оказались в сложной финансовой ситуации, животных стало трудно кормить и содержать. Поэтому нижегородский школьник решил помочь сотрудникам зооорганизаций справиться с проблемами и пригласил всех желающих присоединиться к обеспечению животных кормом и всем необходимыми для их содержания.

Любой нижегородец может оказать помощь приюту и отметить это в приложении. После визита в приют необходимо выложить в отчете к событию фотографию с животными или фото отвезенной братьям меньшим помощи, получив баллы за каждый прикрепленный отчет. Также, в приложении можно оставить заявку на волонтерскую помощь в доставке корма или иной помощи для содержания животных в приютов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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