Вячеслав Никонов: «Россияне проголосовали за сильное и суверенное социальное государство»

3 Июль 2020 2020-07-03T10:31:36+03:00

Парламентарий сравнил современную политическую ситуацию и положение дел в 1993 году

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Председатель Комитета Госдумы по образованию и науке, член Рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Основной закон страны, член фракции «Единой России» Вячеслав Никонов прокомментировал итоги голосования по поправкам в Конституцию.

«Конституция – это «несущая конструкция» государства, и я хотел бы поздравить всех россиян с тем, что теперь она стала гораздо крепче. Она стала значительно легитимнее, ведь поправки в Конституцию понравились людям больше, чем в свое время сама Конституция. В 1993 году за нее два субъекта не голосовали вообще – Татарстан и Чечня, и 16 субъектов Федерации проголосовали против Конституции. Сейчас уровень легитимности гораздо выше, причем тоже - в очень сложной ситуации экономического кризиса и продолжающейся пандемии», - сказал Вячеслав Никонов.

Парламентарий сравнил современную политическую ситуацию и положение дел в 1993 году.

«В условиях 1993 года Конституция рождалась в муках, и у нее были «родовые травмы». Принятыми поправками удастся «вылечить» многие из этих травм. Так, Ельцин писал Конституцию под себя и сделал все, чтобы максимально принизить законодательную ветвь власти. Сейчас Государственная Дума наделяется полномочиями по назначению министров - это серьезный подъем статуса парламента, создание более сбалансированной системы противовесов», - сообщил Никонов.

Кроме того, по Конституции 1993 года местное самоуправление было отделено от вертикали государственной власти

По его словам, в Основном законе 1993 года были положения, которые могли быть записаны в Конституции любой страны, но, собственно, о России ничего и не было.

«Сейчас наши российские ценности: уважение к истории, к памяти предков, традиционные верования, традиционная семья - все это в Конституции есть, люди за это проголосовали», - подчеркнул председатель Комитета Госдумы по образованию и науке.

«Проделана большая работа, Конституция, безусловно, стала лучше. И россияне сознательно проголосовали за сильное, суверенное, социальное государство», - заключил Никонов.

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ИСТОЧНИК KP.RU