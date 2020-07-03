2020-07-03T09:21:15+03:00
Общество

В Нижнем Новгороде сегодня, 3 июля, ожидается теплая и дождливая погода

В выходные синоптики прогнозируют грозы и жару
Елена ЛАЗАРЕВА
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Сейчас, в пятницу 3 июля, в Нижнем Новгороде 18 градусов, переменная облачность, местами дождь. Такая погода, по прогнозам синоптиков, сохранится в течение всего дня. А во второй половине дня вероятны грозы.

В течение дня температура воздуха поднимется до 27 градусов тепла. Ночью столбики термометров опустятся до 22 градусов.

Ветер в течение дня несколько раз сменит направление с южного на юго-западный, 2-5 метра в секунду с порывами до 10-12 метров в секунду во второй половине дня. Атмосферное давление стабильное – 752 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность – 60-86%.

В выходные, по прогнозам синоптиков, нижегородцев ожидают грозы и «температурные качели». В субботу температура воздуха +19 …+29 градусов. Утром и вечером вероятны дожди и грозы. Весь день облачно, ветер умеренный, но с порывами до 13 метров в секунду. К ночи немного жара спадет, но незначительно – до +20…+24 граудсов.

В воскресенье дожди с грозами будут идти с утра, и лишь к ночи немного небо прояснится. Температура +20…+27 градуса, ветер 4-8 метров в секунду.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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