Новым почетным консулом Республики Армения в Нижнем Новгороде стал Агаси Алекян

2 Июль 2020 2020-07-02T20:58:57+03:00

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Агаси Алекян, возглавляющий областную общественную организацию «Нижегородская армянская община», назначен почетным консулом Республики Армения в Нижегородской области. Об этом сообщили в департаменте внешних связей Нижегородской области.

Во многом благодаря деятельности Нижегородской армянской общины сотрудничество региона с Арменией активно развивается, особенно в гуманитарном направлении. Так, с Вайоцдзорской областью Армении еще в 2011 году было соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве.

В 2013 году при поддержке Нижегородской армянской общины школе с углубленным изучением русского языка в Джермуке Вайоцдзорской области присвоено имя Максима Горького. А в 2015 году детской школе искусств №18 Нижнего Новгорода присвоили имя известного композитора Арама Хачатуряна.

Справка «КП»

Алекян Агаси Алекович родился в 1965 году в селе Гарни Абовянского района Республики Армения, высшее образование получил в Горьковском государственном университете им.Н.И.Лобачевского, на экономическом факультете.

Председатель областной общественной организации «Нижегородская армянская община», ведет активную благотворительную и общественную деятельность.

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ИСТОЧНИК KP.RU