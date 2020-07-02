Более 130 тысяч нижегородцев проголосовали за общественные пространства

2 Июль 2020 2020-07-02T20:35:03+03:00

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Более 130 тысяч нижегородцев проголосовали 1 июля 2020 года на избирательных участках за общественные пространства, которые будут благоустроены в 2021 году в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Обэтом сообщает пресс-служба губернатора и областного правительства.

Напомним, в ходе голосования по поправкам в Конституцию, жители региона могли проголосовать и за территорию, которая будет благоустроена в следующем году. Всего в региональный перечень территорий вошло 132 объекта, 62 из них находятся в Нижнем Новгороде, 70 - в Нижегородской области. Из списка можно было сделать выбор в пользу двух объектов.

«Мнение нижегородцев будет учтено при формировании перечня благоустройства. Пространство-победитель голосования обязательно преобразится в следующем году», - отметил Глеб Никитин.

Напоминаем, что те, кто не успел проголосовать очно, может сделать это на портале golosza.ru до 6 июля включительно. На данный момент дистанционно отдали свои голоса более 48 тысяч нижегородцев.

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ИСТОЧНИК KP.RU