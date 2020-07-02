Гранты по 200 тысяч рублей получили социальные предприниматели Выксы

2 Июль 2020 2020-07-02T17:59:08+03:00

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Гранты по 200 тысяч рублей получили 11 социальных предпринимателей на развитие бизнеса в Выксе. Награждение победителей программы по развитию социального предпринимательства «Начни свое дело!» прошло в режиме онлайн. Об этом сообщили в региональном минпроме.

По словам заместителя губернатора Нижегородской области Андрея Саносяна, реализация программы «Начни свое дело» стала возможной благодаря сотрудничеству и консолидации усилий областной, районной власти, экспертного сообщества и крупного бизнеса.

«Важно, что в грантовом конкурсе могут принять участие те, кто успешно прошли образовательную программу «Акселератор» – образовательный курс, разработанный региональным Центром инноваций социальной сферы. Бесплатное обучение помогает социальным стартапам не только успешно стартовать, но и более устойчиво развиваться в будущем», - сообщил Андрей Саносян.

Он отметил, что проекты, которые открыли победители конкурса, крайне востребованы. Это социальная парикмахерская, учебные и оздоровительные центры для детей и людей с ограниченными возможностями здоровья. Пять проектов-победителей направлены на дополнительное образование для людей абсолютно разного возраста. «В ремесленной мастерской можно будет получить навыки по прикладным профессиям, таким как столярное ремесло, искусство декора, реставрации мебели. Учиться смогут и дети, и пожилые люди, пенсионеры. В студии парикмахерского дела помогут приобрести дополнительную профессию люди, попавшие в трудную жизненную ситуацию. Есть проекты с двойной социальной составляющей: так, клининговое агентство создаст рабочие места для пенсионеров, при этом будет оказывать услуги социально незащищенным слоям населения по льготным расценкам», - рассказал Андрей Саносян.

В 2020 году на грантовый конкурс было подано 45 заявок - это рекорд за все время проведения программы «Начни свое дело». За три года гранты получили 34 проекта.

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ИСТОЧНИК KP.RU