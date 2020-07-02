Олег Лавричев: «Выбрана та система координат, которая станет для России решающей и в идеологическом, и в социальном плане»

2 Июль 2020 2020-07-02T16:41:19+03:00

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Председатель Совета директоров Арзамасского приборостроительного завода, председатель комитета Законодательного собрания Нижегородской области по экономике, промышленности, развитию предпринимательства, торговли и туризма Олег Лавричев считает, что Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию – это, поистине, историческое событие.

- Мы все стали свидетелями исторического события! Нижегородская область показала себя с наилучшей стороны. Проголосовало большинство избирателей, несмотря на угрозу коронавируса и дачный сезон. Кроме того, наш регион принял участие в пилотном проекте по дистанционному голосованию. В целом все показатели голосования в области выше, чем среднероссийские.

Хочу отметить, что на данный момент в стране выбрана та система координат, которая станет для России решающей и в идеологическом, и в социальном плане. Это позволит обеспечить эффективное развитие нашего общества и закрепить социальные гарантии, обозначенные государством, для того чтобы они были реализованы в полной мере. Конечно, мы ожидаем, что гармоничное перераспределение полномочий между регионами и федеральной властью также будет работать на благо общества, государства и людей, - подчеркнул Олег Лавричев.

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ИСТОЧНИК KP.RU